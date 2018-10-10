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محافظات

تحصين 214 ألف رأس ماشية فى الدقهلية ضد الأمراض الوبائية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
همت الحسينى
تواصل مديرية الطب البيطري حملتها للحفاظ على الثروة الحيوانية في محافظة الدقهلية ومنع انتشار الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات حيث تستمر الحملة القومية الثانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في قرى المحافظة من خلال قيام 155 وحدة للطب البيطري بالمحافظة. 

وقال الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري إن الحملة قامت بتحصين 214 ألفا و166 رأس ماشية حتى أمس الثلاثاء. 

ومن جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن الدولة تعمل على تنمية الثروة الحيوانية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال عدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الزراعة وأجهزتها، وتعمل المحافظة على تنفيذ ما يخصها من تلك المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة، كما تعمل على توعية المزارعين من أبناء المحافظة بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية وتربية الماشية بشكل علمي. 

وكذلك تستمر أجهزة المحافظة المعنية بشن الحملات للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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