«خارجية النواب»: ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي «خط أحمر» لايمكن التهاون فيه

أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط المنظمة لزيارة المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

الأمن القومي المصري خط أحمر

وشددت النائبة هناء أنيس رزق الله، علي أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن المساومة علية بأي شكل من الأشكال.

وقالت عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن مصر تمر بمرحلة دقيقة ومحورية، تتطلب قراءة عميقة للواقع الإقليمي والدولي، وتقديراً دقيقاً للتحديات فما يشهده الإقليم من أزمات متلاحقة سواء في فلسطين، السودان، ليبيا، أو حتى في البحر الأحمر واليمن، في الوقت الذي تتطلب في هذه المرحلة الراهنة من الوقوف صفاً وجنباً الي جنب خلف القيادة السياسية المصرية لحماية الأمن القومي المصري.

دعم الجبهة الداخلية

وأشادت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بالحكمة والحنكة والدهاء الذي تتمتع بها القيادة السياسية المصرية في التعامل مع كافة الملفات الداخلية والخارجية في ظل الظروف التي تحيط بالمنقطة والشرق الأوسط، مردفة الي أن القيادة السياسة تحافظ علي الأمن القومي المصري في كل وقت.

وأردفت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الأمن القومي المصري أمر سيادي لايمكن التهاون فيه علي الاطلاق، متابعة، أن عملية تنظيم دخول الوفود أمر سيادي لايمكن التفريط أو التهاون فية بأي شكل من الأشكال.

ووصفت أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم عملية دخول الوفود الي مصر جاء في توقيت حاسم ودقيق للغاية، مما يؤكد أن ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي خط أحمر لا يمكن التهاون فية بأي حال من الأحوال.