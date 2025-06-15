قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الغندور»: غموض مصير عبدالله السعيد مع الزمالك.. وجلسة حاسمة بعد الإجازة
عقب تراجعه بقوة.. أسعار البيض في الأسواق اليوم الأحد 15-6-2025
هل العمل في الحر الشديد له ثواب يختلف عن الأيام العادية؟.. الأزهر يجيب
امتحانات الثانوية العامة | الطلاب يتوافدون على اللجان لآداء "الدين والتربية الوطنية"
ترامب: إذا تعرضنا لهجوم من إيران فسنرد بأقصى قوة
مقتـ.ــل ضابط إسرائيلي في اشتباكات خان يونس جنوب قطاع غزة
زوجة في دعوى خلع: مهما ألبس مش عاجبه.. وبيقارني بكل الستات
دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك
أسعار الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 بمستهل تعاملات الأسبوع
كأس العالم للأندية| «بن رمضان»: أغلقنا صفحة إنتر ميامي ونركز في مباراة بالميراس
خسارة فيك التيشيرت.. محمد العدل يفتح النار على حسين الشحات بعد التعادل أمام إنتر ميامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«خارجية النواب»: ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي «خط أحمر» لايمكن التهاون فيه

مجلس النواب
مجلس النواب

أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط المنظمة لزيارة المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

 الأمن القومي المصري خط أحمر

وشددت النائبة هناء أنيس رزق الله، علي أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن المساومة علية بأي شكل من الأشكال.

وقالت عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن مصر تمر بمرحلة دقيقة ومحورية، تتطلب قراءة عميقة للواقع الإقليمي والدولي، وتقديراً دقيقاً للتحديات فما يشهده الإقليم من أزمات متلاحقة سواء في فلسطين، السودان، ليبيا، أو حتى في البحر الأحمر واليمن، في الوقت الذي تتطلب في هذه المرحلة الراهنة من الوقوف صفاً وجنباً الي جنب خلف القيادة السياسية المصرية لحماية الأمن القومي المصري.

دعم الجبهة الداخلية

وأشادت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بالحكمة والحنكة والدهاء الذي تتمتع بها القيادة السياسية المصرية في التعامل مع كافة الملفات الداخلية والخارجية في ظل الظروف التي تحيط بالمنقطة والشرق الأوسط، مردفة الي أن القيادة السياسة تحافظ علي الأمن القومي المصري في كل وقت.

وأردفت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الأمن القومي المصري أمر سيادي لايمكن التهاون فيه علي الاطلاق، متابعة، أن عملية تنظيم دخول الوفود أمر سيادي لايمكن التفريط أو التهاون فية بأي شكل من الأشكال.

ووصفت أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم عملية دخول الوفود الي مصر جاء في توقيت حاسم ودقيق للغاية، مما يؤكد أن ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي خط أحمر لا يمكن التهاون فية بأي حال من الأحوال.

غزة مصر البرلمان النواب اخبار البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

أسعار الذهب تحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21 الآن .. أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025

عيار 21 الآن .. أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025

ارتباك وذعر ناطق الجيش الإسرائيلي

أفيخاي أدرعي يتلعثم على الهواء.. ارتباك وذعر ناطق الجيش الإسرائيلي يكشف عمق الصدمة الإيرانية

أرشيفية

اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران

إطلاق صواريخ

إيران تتوعد إسرائيل بهجمات عنيفة ومدمرة خلال ساعات

الأهلي وإنتر ميامي

رسميًا.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025

صورة أرشيفية

رموا ضناهم ..ضبط شاب وفتاة أقاموا علاقة غير شرعية وتخلصا من الرضيع في طنطا

ذهب

عقب ارتفاعها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

10 % جمارك | الألماس بين المطرقة والسندان: رسوم ترامب وابتكارات المختبرات تهدّد عرش الرفاهية

سامسونج

تسريب تجزئة يكشف مدى نحافة هاتف Galaxy Z Fold 7 القادم من سامسونج

صورة أرشيفية

حبس 4 ذئاب بشرية اعتدوا على فتاة بطنطا

بالصور

إطلالة جذابة.. مي حلمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

ملابس البحر.. درة تستعرض جمالها على الشاطئ

درة
درة
درة

فستان بسيط.. ريهام عبد الغفور تستعرض رشاقتها

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

فيديو

ذكريات كريم محمود عبدالعزيز

في عيد ميلاده.. كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل مؤثرة من حياته وذكرياته مع والده وأحمد زكي|فيديوجراف

ممدوح شاب مصري يتألق في صنع الحلويات التركي في منطقة وسط البلد

بالصور .. ممدوح شاب مصري يتألق في صنع الحلويات التركية بمنطقة وسط البلد|فيديوجراف

قواعد كأس العالم للأندية 2025

من كاميرات الحكام لتقنية التسلل.. تغييرات جذرية في كأس الأندية 2025|فيديوجراف

أحمد السقا يرفض دفن صديقه سليمان عيد

«تُربي الفنانين».. أحمد السقا يُفاجئ الجميع: لهذا السبب رفض دفن صديقه سليمان عيد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد