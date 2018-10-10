أهلي 99 يواجه الجونة في بطولة الجمهورية.. غدًا

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ غدا الخميس مع ضيفه الجونة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب مدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.



يدخل الأهلي المباراة وهو في حالة معنوية رائعة، بعد الفوز في آخر ٤ مباريات على التوالي، مما جعله يتربع على صدارة الترتيب، برصيد ١٣ نقطة، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي.



فاز الأهلي على وادي دجلة ٢ – ١، وعلى حرس الحدود ٤ – ١، وعلى الإنتاج الحربي ٢ – ١، وأخيرًا على الداخلية ١ – صفر، بهدف سجله صالح نصر في الثواني الأخيرة، وسجل الفريق الأحمر ١٢ هدفًا، بينما استقبلت شباكه ٧ أهداف، في ٦ مباريات.



ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الجولة الثامنة أمام الجونة، الخميس المقبل، الموافق ١٨ أكتوبر، في منتجع الأسيوطي.



ويضم الجهاز الفني للفريق مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة، الإداري ، وأسامة مصطفي طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي العلاج الطبيعي.