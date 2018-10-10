ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

أفضل وأقوى جواز سفر في العالم.. ودولة عربية تدخل السباق بقوة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:55 م
صدى البلد
كريم جمال
يصدر موقع henleypassportindex المعني بتقييم جوازات السفر كل عام، قائمة بأقوي وافضل جوازات السفر التى تتيح للمسافرين امتيازات وتأشيرات عدة.

وجاء جواز السفر الياباني هذا فى صدارة قائمة أفضل وأقوى جوازات السفر في العالم، بحسب "هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس" الخاص بعام 2018 لأنه يتيح جواز لحامله زيارة 190 دولة، متفوقا على جواز السفر السنغافوري، الذي يتيح زيارة 189 دولة من دون تأشيرة لحامله.

وجاءت ألمانيا، فرنسا، وكوريا الجنوبية في المركز الثالث بجوازات سفر تتيح زيارة 188 دولة، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل جوازات السفر العربية، لأنها زيارة 161 دولة من دون تأشيرة.

ترشيحاتنا

تعليم الدقهلية تستبعد معلمة أجبرت طالبة على مسح حذائها

رسميا ..سامسونج العالمية تورد 708 آلاف تابلت للحكومة المصرية

ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل ليلة اغتيال والدها.. فيديو

صدمة للزمالك قبل مواجهة منية سمنود فى كأس مصر

حبيب العادلي: مخطط ضرب جهاز الشرطة بدأ ظُهر يوم 25 يناير.. فيديو

محمد الباز يكشف دور زوج شقيقة هشام عشماوى فى تنفيذ العمليات الإرهابية

اتحاد منتجى الدواجن يكشف أسباب قرار منع تداول الطيور الحية.. فيديو

محمد الباز: 3 جهات تخطط لاختطاف هشام عشماوى من ليبيا

العادلي: رصدنا عناصر من حركة حماس بميدان التحرير إبان ثورة يناير.. فيديو

أفضل وأقوى جواز سفر في العالم.. ودولة عربية تدخل السباق بقوة

أحمد موسى: السعودية لديها دلائل تؤكد تورط قطر فى محاولة اغتيال محمد بن سلمان

ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال والدها عام 1990.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

السياحة الكازاخية في شرم الشيخ.. سوق جديد واعد بدأ بـ 5 آلاف زائر حتى وصل في 2018 إلى 120 ألفا.. صور

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

فيديو

طرح برومو مسلسل Chilling Adventures of Sabrina .. فيديو
طارق فهمى يوضح تطور علاقات مصر الخارجية من خلال محورين.. فيديو
ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل ليلة اغتيال والدها.. فيديو
حبيب العادلي: كتائب القسام قذفوا نقاط الحدود بالآر بي جي لتسهيل دخول عناصر حماس
ابنة رفعت المحجوب تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال والدها عام 1990.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟