أفضل وأقوى جواز سفر في العالم.. ودولة عربية تدخل السباق بقوة

يصدر موقع henleypassportindex المعني بتقييم جوازات السفر كل عام، قائمة بأقوي وافضل جوازات السفر التى تتيح للمسافرين امتيازات وتأشيرات عدة.



وجاء جواز السفر الياباني هذا فى صدارة قائمة أفضل وأقوى جوازات السفر في العالم، بحسب "هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس" الخاص بعام 2018 لأنه يتيح جواز لحامله زيارة 190 دولة، متفوقا على جواز السفر السنغافوري، الذي يتيح زيارة 189 دولة من دون تأشيرة لحامله.



وجاءت ألمانيا، فرنسا، وكوريا الجنوبية في المركز الثالث بجوازات سفر تتيح زيارة 188 دولة، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل جوازات السفر العربية، لأنها زيارة 161 دولة من دون تأشيرة.