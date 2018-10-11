تقبيل الأنف ولمس الأكتاف.. أشهر عادات العرب في التحية





تشتهر عدة دول عربية بعادات استثنائية في لحظات اللقاء، تتسم دائماً بالعاطفية، لكنها تختلف فيما بينها من مجتمع لآخر كل حسب عاداته وتقاليده، خلال السطور القليلة القادمة نستعرض تقاليد عدة بلدان عربية أثناء اللقاء فيما بينهم.





عرب أفريقيا

فعلى عكس المناطق العربية الأخرى، يبدأ المصريون التحية بقبلة على جهة اليسار، ومن ثم الانتقال إلى اليمين، كما يكتفون بقبلتين فقط، سواء بين الرجال أو بين النساء.





لكن في المغرب، تتوزع 4 قبلات على الخدين بشكل متساوي بين الرجال، ومن الطرائف أن الرجال في السودان لا يستخدمون التقبيل للتحية، بل يكتفون بالمصافحة، ولمس كتف الآخر، حيث يضع كل من الاثنين يده اليمنى على كتف الآخر.





دول الخليج

بينما في مجتمعات الخليج العربي، تختلف طريقة القبلات عند لقاء الأشخاص ذوي المعرفة المسبقة من دولة لأخرى، فمثلاً في الكويت والبحرين، تتلاقى الوجنتان جهة اليمين لتطبعا قبلات ثلاث، تأتي في العادة بشكل إيقاعي.





وفي الإمارات، تعتبر الدولة الأشهر في طريقة تقبيل الأنوف بين الرجال عند التحية، وتسمى بالـ"مواية"، وتتمثل بالتصاق الأنفين مع مد اليدين للسلام، بينما تختلف الطريقة في دول الخليج الأخرى، إذ ليس من الضروري أن ترافقها المصافحة.





بلاد الشام

وعادة ما تتسم القبلات في سوريا ولبنان بطريقة القبلات الثلاث، التي تبدأ باليمن ثم اليسار ثم اليمين، وهي الطريقة الأكثر شيوعا في العالم العربي، أما في الأردن، فيقبل الرجال قبلة واحدة على اليمين واثنتين أو أكثر على اليسار، مفضلين الخد الأيسر على الأيمن في التحية.