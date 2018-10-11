حبيب العادلي يكشف رسالة أحد قيادات الإخوان للضباط قبل أحداث يناير

عرض برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، فيديو من شهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

وكشف اللواء حبيب العادلي، أن أحد قيادات الإخوان حال وضعه داخل السجن قال للضابط: "إحنا هنخرج بكرة"، والمتهم محمد مرسي عقب هروبه قام بالاتصال بقناة "الجزيرة" القطرية، مرددًا: "إحنا خرجنا"، وتوالت التصريحات عقب ذلك من العناصر الهاربة.





وأشار إلى أن المتهمين قاموا بسرقة سيارات الأمن المركزي حال هروبهم، ووزارة الخارجية المصرية أخطرت وزارة الداخلية بمشاهدة سيارات الأمن المركزي المصرية بقطاع غزة.



