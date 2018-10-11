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أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: يعرض شهادة حبيب العادلي في قضية اقتحام الحدود الشرقية.. ويلومه بسبب الجاسوس محمد مرسي.. وقائمة اغتيالات قامت بها قطر وتركيا بمساعدة التنظيمات الإرهابية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:12 ص
صدى البلد
أسامة علي
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب مداخلات هاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.

صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:


أحمد موسى: يعرض شهادة حبيب العادلي بالفيديو في قضية اقتحام الحدود الشرقية.
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أحمد موسى يوجه اللوم لـ حبيب العادلى بسبب الجاسوس محمد مرسي.
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أحمد موسى: السعودية لديها دلائل تؤكد تورط قطر فى محاولة اغتيال محمد بن سلمان.
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أحمد موسى : بدء الدراسة بـ13 كلية بجامعة الجلالة العام الدراسي المقبل.
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أحمد موسى: القمة المصرية القبرصية اليونانية من أهم اللقاءات الثلاثية.
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مستشار أردوغان يكشف الحقيقة فى واقعة اختفاء جمال خاشقجي.
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قائمة اغتيالات قامت بها قطر وتركيا بمساعدة التنظيمات الإرهابية.
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الهيئة العامة للبترول تزف بشرى للمصريين حول اكتشاف حقول غاز جديدة.
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متحدث مجلس الوزراء يكشف الهدف من كارت الفلاح .
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اتحاد منتجى الدواجن يكشف أسباب قرار منع تداول الطيور الحية.
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حبيب العادلي يكشف السبب الحقيقي لقطع الاتصالات خلال ثورة يناير.
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العادلي منفعلا أثناء شهادته فى اقتحام السجون.. اللى ماتوا فى يناير رجالتى.


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حبيب العادلي يكشف السبب الحقيقي لقطع الاتصالات خلال ثورة يناير

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العادلي منفعلا أثناء شهادته فى اقتحام السجون.. اللى ماتوا فى يناير رجالتى

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أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: يعرض شهادة حبيب العادلي في قضية اقتحام الحدود الشرقية.. ويلومه بسبب الجاسوس محمد مرسي.. وقائمة اغتيالات قامت بها قطر وتركيا بمساعدة التنظيمات الإرهابية
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