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سيارات

جنرال موتورز تحقق المساواة بين الجنسين

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 06:58 م
صدى البلد
مصباح المصرى
احتلت شركة جنرال موتورز المرتبة الأولى عالميًا على صعيد المساواة بين الجنسين في مكان العمل وفقًا لأحدث تقارير المساواة بين الجنسين التي تصدرها مجموعة Equileap العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وحصلت جنرال موتورز على المركز الأول على صعيد المساواة بين الجنسين، نظرًا لأنها الوحيدة بين أكبر 20 شركة في الولايات المتحدة تقودها رئيسة تنفيذية هي ماري بارا، ولديها عدد متساوٍ من النساء والرجال في مجلس إدارتها.

كما تم تكريم شركة جنرال موتورز لتطبيقها المساواة في الأجور على جميع المستويات، كما احتلت الشركة مراكز متقدمة على صعيد مواقع العمل المرنة، وسياسات منع المضايقة والعنف في مكان العمل. وخلال الإعلان عن نتائج التقرير، أشارت مؤسسة Equileap إلى أن قيام جنرال موتورز مؤخرًا بتعيين ديفيا سورياديفارا في منصب المدير المالي للشركة، ساهم أيضًا في تعزيز تحقيق المساواة بين الجنسين.

كانت الشركة احتلت المركز الثالث على قائمة جوائز "أفضل مكان للعمل" عن فئة التنوع، والمركز الرابع عن فئة أفضل شركة ريادية في مجال المساواة في جوائز "ليوني 2018" التي عقدت كجزء من مؤتمر Break the Ceiling Touch the Sky.

وفي تعليقها على هذه الإنجازات قالت جوديث تروهيو مديرة الموارد البشرية في جنرال موتورز الشرق الأوسط: "على المستوى المحلي، نحن نركز على تعميم ثقافة هذا الفوز العالمي لشركة جنرال موتورز، والتي توفر الفرصة ضمن بيئة تتيح لجميع الموظفين إطلاق جميع إمكاناتهم. وإن التزامنا بالمساواة بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل أوسع، هو دليل على سعينا المستمر لجذب وإشراك وتطوير والاحتفاظ بموظفين رائعين ومميزين تمامًا كعملائنا.

ومن خلال التعاون مع الفريق الإداري لشركة جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، سنواصل خلق وتعزيز ثقافة الفوز من خلال تسخير القوة التي يوفرها التنوع للأعمال التجارية.

أنشأت مؤسسة Equileap في عام 2016، وتتواجد مكاتبها في أمستردام ولندن. وفي سياق إعداد تقريرها العالمي الثاني حول المساواة بين الجنسين، تمت دراسة أكثر من 3000 شركة في 23 بلدًا، وتم تقييم تلك الشركات استنادًا إلى 19 معيارًا تشمل المساواة في الأجور، ومرونة العمل، والمساواة بين الجنسين في المناصب القيادية، والسياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين، والالتزام، والشفافية والمساءلة.

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