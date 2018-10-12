الغربية تنظم ملتقى توظيف لتوفير 9500 فرصة عمل للشباب غدا

تنظم مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية "ملتقى توظيفي" غدا السبت، باستاد طنطا الرياضي بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان والمحافظ اللواء هشام السعيد.



ويشارك فيفي الملتقى 93 شركة بالقطاع الخاص توفر أكثر من 9500 فرصة عمل للشباب والفتيات والحرفيين وأصحاب المهن المختلفة من أبناء المحافظة في مجالات الوظائف الفنية والإدارية تشمل جميع المؤهلات والتخصصات.



وأشار محافظ الغربية إلى أهمية إقامة ملتقيات التوظيف التي تعمل بشكل جاد للوصول بفرص العمل المتاحة للشباب في مختلف المجالات والتخصصات، مطالبا الشباب بالمشاركة في الملتقى لاختيار العمل المناسب لكل منهم حيث إن المرحلة الحالية هي مرحلة عمل واجتهاد.