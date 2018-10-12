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أخبار البلد

التأمين الصحي: التعاقد مع أطباء من كافة التخصصات لمستشفى العاشر من رمضان

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قامت الدكتورة سهير أحمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بجولة تفقدية لمستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحي بمحافظة الشرقية مع وفد من قيادات الهيئة وذلك في زيارة مفاجئة، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدم لمرضى التأمين بالمحافظة.

ووجهت بتجهيز قسم عناية الطوارئ علي وجه السرعة واستكمال وتجهيز عمليات قسم الطوارئ ، والتعاقد مع أطباء من كافة التخصصات للعمل بالمستشفى ، وتطوير وحدة الكلى بالمستشفى بشكل مستمر.

كما وجهت الدكتورة سهير بأن تتم المتابعة من قبل الفريق المصاحب لها ومن إدارة الفرع وتقديم تقرير أسبوعي من إدارة الفرع بما تم إنجازه من كافة التكليفات والإجراءات التي اتخذت، وقد استمعت لشكاوى واراء بعض المواطنين في الخدمة المقدمة لهم لتصدر تعليماتها مباشراّ بحل جميع هذه الشكاوي علي الفور والعرض عليها وذلك قبل انهاء زيارتها للتأكد من حلها بالفعل .

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