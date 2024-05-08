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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تعقد الاجتماع الثاني للجنة الخبراء لدراسة مشروع قانون حماية النازحين داخليا

اجتماع لجنة الخبراء
اجتماع لجنة الخبراء

عقدت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الإسترشادي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية" والذي يعقد على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويناقش الاجتماع مواد مشروع " القانون العربي الإسترشادي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية "، والذي اقترحته وزارة العدل بجمهورية العراق.

وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) بتاريخ 16/10/2023، والذي نص على " عقد اجتماع ثاني للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع " القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية".

ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية. 

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