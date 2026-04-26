الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حمدي بتشان: أول أجر حصلت عليه كان 500 جنية في ألبوم من 8 أغاني

حمدى بتشان
حمدى بتشان
تقى الجيزاوي

قال المطرب حمدي بتشان إنه سعيد للغاية بردود أفعال الجمهور حول أغنية سطلانة، ووصولها إلى هوليوود بعد ظهورها في الحلقة الرابعة من المسلسل الأمريكي الكوميدي "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair"، حيث ظهر أبطال العمل وهم يرقصون على أنغامها رغم طرحها قبل 3 سنوات.


وتابع المطرب حمدي بتشان حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، إنه رف في البداية تقديم أغنية «الأساتوك»، خاصة مع نجاحها، قائلاً: «في البداية اتفق معايا المنتج إننا نعمل شريط، وأنا كنت محضر 8 أغنيات أصلًا، وقال هنسجلهم وكده، أنا كنت سافرت تونس في حفل، ورجعت لقيت مطرب تاني غنى الشريط».


وأضاف حمدي بتشان: «من بعد الموضوع ده عملت شريط الأساتوك، وكنت رافض أغنيها في الأول، لأني بغني مواويل، والأغنية دي المهندس عمر فودة عاوزني أتخانق مش أغني، لأنه واحد عاكس واحدة، والمنتج قال لي لو غنيتها هاديك باقي فلوسك، فاضطريت أغنيها، وسبحان الله الأغنية دي لفّتني الدنيا كلها، وأخدت في الشريط كله 500 جنيه».

حمدي بتشان أغنية سطلانة برنامج تفاصيل

