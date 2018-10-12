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محافظات

الانتهاء من تطوير صالة تراخيص مرور بالخارجة في الوادي الجديد

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:40 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
انتهت مديرية أمن الوادي الجديد،اليوم الجمعة، من مشروع إقامة وتطوير صالة التراخيص لخدمة المواطنين بمركز الخارجة. 

وأعلن مدير إدارة مرور بالوادي الجديد، عن انتهاء الإدارة من تطوير صالة التراخيص بمقر الإدارة بمدينة الخارجة، لتسع 120 مواطنًا ومجهزة أحدث الأجهزة والتجهيزات لراحة المواطنين من سرعة إنهاء إجراءات التراخيص وتوفير مقاعد مريحة بمقر الإدارة ومكيفات هواء لتعمل الإدارة بنظام الشباك الرقمي لسهولة ونظام عملية إنهاء إجراءات التراخيص. 

وأشار إلى أنه تم تخصيص غرفة مراقبة كاميرات لإحكام السيطرة على العمل داخل الوحدة تحت إشراف وحدة المباحث،لافتا إلى أنه جار العمل على تجميل الموقع الخارجي أمام إدارة المرور، ورفع كفاءة المسجد وإعادة تأهيله، وتطوير موقع الأكشاك الخارجية الكائنة أمام الإدارة، ووضعها بشكل منظم، وتجميل الموقع العام بنظام لاند سكيب، مع تمهيد المنطقة خارج صالة الانتظار وتسوية الموقع بالكامل، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، بحضور محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.

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الانتهاء من تطوير صالة تراخيص مرور بالخارجة في الوادي الجديد

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