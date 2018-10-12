الانتهاء من تطوير صالة تراخيص مرور بالخارجة في الوادي الجديد

انتهت مديرية أمن الوادي الجديد،اليوم الجمعة، من مشروع إقامة وتطوير صالة التراخيص لخدمة المواطنين بمركز الخارجة.





وأعلن مدير إدارة مرور بالوادي الجديد، عن انتهاء الإدارة من تطوير صالة التراخيص بمقر الإدارة بمدينة الخارجة، لتسع 120 مواطنًا ومجهزة أحدث الأجهزة والتجهيزات لراحة المواطنين من سرعة إنهاء إجراءات التراخيص وتوفير مقاعد مريحة بمقر الإدارة ومكيفات هواء لتعمل الإدارة بنظام الشباك الرقمي لسهولة ونظام عملية إنهاء إجراءات التراخيص.



