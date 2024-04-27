40 قرشا انخفاضا في سعر الجنيه الإسترليني

تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري علي مدار الأسبوع الماضي، في البنوك العاملة في مصر بقيمة 40 قرش.

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم السبت 27 أبريل 2024 في أبرز البنوك في مصر.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:59.85 جنيه

سعر البيع : 60.08 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الشراء:59.52 جنيه

سعر البيع : 59.99 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء: 59.48 جنيه

سعر البيع : 59.80 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك المركزي

سعر الشراء: 59.46 جنيه

سعر البيع : 59.65 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنوك( قطر الوطني والاستثمار العربي، قناة السويس وأبوظبي التجاري، البركة، مصر، الأهلي و العربي الأفريقي الدولي والتجاري الدولي CIB وفيصل الإسلامي )

سعر الشراء:59.44 جنيه

سعر البيع : 59.76جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك HSBC

سعر الشراء: 59.44 جنيه

سعر البيع : 59.77 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنوك (الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، المصري للتنمية الصادرات )

سعر الشراء: 59.38 جنيه

سعر البيع : 59.70 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد

سعر الشراء:59.09جنيه

سعر البيع : 59.70 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:58.45جنيه

سعر البيع : 59.76 جنيه

أعلي سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم السبت

يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 59.85 جنيه للشراء.

وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب وذلك للقضاء علي السوق الموازية وتوحيد سعر العملات الأجنبية فضلا عن كبح موجات التضخم.