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رياضة

ألكسندر زفيريف يصعد لنصف نهائي بطولة شنغهاي للتنس

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
أ ش أ
تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، إلى نصف نهائي بطولة شنجهاي للتنس، بعد تغلبه على البريطاني كايل إدموند، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-4، في غضون 71 دقيقة.

وبهذا الانتصار، ضمن زفيريف، التأهل إلى البطولة الختامية، التي ستقام في العاصمة البريطانية لندن، خلال نوفمبر المقبل، وذلك للموسم الثاني على التوالي.

ويواجه زفيريف، في نصف النهائي، الفائز من مباراة اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش والجنوب أفريقي كيفن أندرسون.

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