التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.. فيديو

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر الشريف.



وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية تحت عنوان: «النظافةُ سلوكٌ حضاريٌ وإنسانيٌ».



وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوعها.