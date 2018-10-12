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التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:07 م
صدى البلد
آيات أحمد
ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر الشريف.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية تحت عنوان: «النظافةُ سلوكٌ حضاريٌ وإنسانيٌ».

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوعها.

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