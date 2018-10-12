النيابة تستمع لأقوال سائق السيارة المتسببة في وفاة شقيقة الفنانة أنغام

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وإشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول للنيابات، في الاستماع إلي أقوال سائق السيارة الملاكى الذى تسبب فى مصرع المطربة غنوة شقيقة المطربة أنغام، بعد تصادم مع سيارتها بشارع التسعين في القاهرة الجديدة.



وأمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، وصرحت النيابة بدفن الجثة.



وتوفيت عصر اليوم الجمعة الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان شقيقة الفنانة أنغام، عن عمر يناهز الثلاثون عامًا، ولم يتم إلى الآن موعد تشييع الجثمان والجنازة أو إقامة العزاء.



وأكدت الخبر إحدى صديقات «غنوة»، وتُدعى رانيا يحيى، إذ كتبت الأخيرة منشورا عبر حسابها على فيسبوك قائلة: «غنوة اتوفت حالا في المستشفي الجوي لسة مكلمني اهلها بيقولوا تعالوا وادعوا لصاحبتكم اللي هيجي يقابلني هناك وادعولها ارجوكم».



يذكر أن غنوة كانت قد بدأت نشاطها الفني العام الماضي، وبدأت في تسجيل عدة أغاني مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".



كما شاركت غنوة محمد علي سليمان بالتمثيل في فيلم آخر يحمل اسم "عبيد وأحلام"، ولم يتم عرضه حتى الآن.