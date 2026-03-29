إسلام البطل الحقيقي لـ«حكاية نرجس» ضيف برنامج «واحد من الناس».. الليلة

في انفراد جديد، يواصل برنامج "واحد من الناس" إلقاء الضوء على الأعمال الدرامية الناجحة التي عرضت خلال شهر رمضان.

ويستضيف برنامج “واحد من الناس” تقديم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، اليوم الأحد، في التاسعة والنصف مساءً عبر شاشة قناة “الحياة”، إسلام، البطل الحقيقي لقصة مسلسل “حكاية نرجس”، وأولاده الثلاثة، وهي القصة التي اقتربت من قلوب المشاهدين في مسلسل “حكاية نرجس”. 

ويتحدث إسلام عن حياته وكيف قام بإجراء "دي ان ايه" أكثر من مرة حتى يصل إلى أهله، وحكايته مع “الست عزيزة”، والعديد من التفاصيل والكواليس الخاصة عن حياته الحقيقية، ومعاناته وأنه لا يوجد له أي تحقيق شخصية وليس له أي ورق رسمي يثبت شخصيته. 

كما تستضيف الحلقة الكاتبة الصحفية هبة وهدان، التي فجرت القضية عام 2015، وتتحدث عن كواليس وأسرار هذه القضية التي هزت الرأي العام. 

وفي الجزء الثاني، يستضيف البرنامج الكاتب والسينارست عمار صبري، الذي كتب أحداث مسلسل “حكاية نرجس”، ويقدم تصورا لرؤيته الدرامية، وكيف تمت المحاكاة بين الواقع وأحداث المسلسل، وكواليس العمل. 

تأتي الحلقة لتكشف تفاصيل حياته الواقعية، وكيف انعكست على أحداث المسلسل، مع شهادات مباشرة وتجارب شخصية لم تُروَ من قبل.

يشار إلى أن مسلسل “حكاية نرجس” بطولة ريهام عبد الغفور، وحمزة العيلي، وتامر نبيل، وسماح أنور، ودنيا ماهر، وبسنت أبو باشا، وأحمد عزمي، ومعالجة وسيناريو وحوار عمار صبري، فكرة وإخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش.

وتدور الأحداث حول نرجس، امرأة ثلاثينية تعاني من ضغوط اجتماعية بعد طلاقها ووصمها بالعقم، لتنغمس في أكاذيب وجرائم لتكوين أسرة وهمية.

ياسمين صبري
