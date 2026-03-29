الملكة وأحلى نجمة.. منة فضالي تتعزل في يسرا بعيد ميلادها

وجهت الفنانة منة فضالي رسالة إلى الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت فضالي صورا تجمعها مع يسرا من كواليس مسلسل قلب شمس عبر حسابها الشخصي إكس.

وعلقت قائلة :" ‏من لوكيشن تصوير مسلسل قلب شمس عيد ميلاد القمر والملكة أحلى نجمة وأحلى سيفا عيد ميلاد يسرا كل سنه وانتي قمر و منورة الدنيا يا أجمل وأحلى وأطيب قلب بحبك اوي.



عيد ميلاد يسرا

واحتفلت الفنانة يسرا ، بعيد ميلادها، وهي إحدى النجمات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

لا يمكننا حصر الإنجازات الفنية للأيقونة يسرا التي اختيرت واحدة من أفضل 100 امرأة عربية في العالم وواحدة من أصل 50 امرأة عربية من ذوي النفوذ بشكل عام، ليست فقط فنانة حائزة على جوائز سينمائية عديدة ولكنها واحدة من النساء اللاتي استغللن نجاحهن كنقطة انطلاق ليصبحن صوتا للتغيير.

في عام 2019، اختيرت الفنانة المصرية من قبل إدارة أكاديمية الفنون والعلوم المسرحية، لتكون ضمن لجنة التحكيم في دورة الأوسكار الـ 92، بالإضافة إلى اختيار المخرج عمرو سلامة في قائمة المخرجين، والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في قائمة المنتجين.