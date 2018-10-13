في 3 أيام فقط تخلصى من دهون الكرش والأرداف

فى أقل من أسبوع يمكنك التخلص من دهون البطن والارداف وتخسيس البطن والحفاظ على قوام جميل في الوقت نفسه، إليك طريقة تحضير مشروب مذهل يذيب الدهون في جسمك خلال أقل من أسبوع يقدمه موقع بولد سكاى الهندي..



كل ما تحتاجين لإعداد مشروب لتخسيس البطن..



ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من الثوم المبروش.

نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون



طريقة تحضير مشروب تخسيس البطن ..



في الخلاط الكهربائي اخلطي جيدًا كلًا من عصير الليمون وزيت الزيتون والثوم المبروش والزنجبيل المطحون الى أن تحصلي على عصير متجانس تناوليه لمدة ثلاثة أيام متتالية قبل الخلود الى النوم.