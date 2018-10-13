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حوادث

ضبط عاطل سرق شقة في مدينة 15 مايو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:33 م
ضبط عاطل سرق شقة
ضبط عاطل سرق شقة بـ 15 مايو
كتب محمد صبرى:
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط عاطل سرق شقة في مدينة 15 مايو.

وكان قسم شرطة 15 مايو قد تلقى بلاغا من سيدة باكتشافها كسر باب شقتها وسرقة ألف جنيه، شاشة تليفزيون ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار سكن المجني عليها أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل تم ضبطه مستقلًا سيارة وبحوزته المسروقات والمبلغ المالي المستولي عليه.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " وأضاف أنه نظرًا لارتباطه بعلاقة صداقة بزوج المجني عليها وعلمه بعدم تواجدهما بالشقة سكنهما خطط لارتكاب الواقعة.

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