تصريح السفر يمنع باسم مرسي من السفر لليونان.. والزمالك يفكر في استعادته

تعثرت عودة باسم مرسي مهاجم فريق الزمالك، المعار إلى نادي لاريسا اليوناني بسبب عدم حصوله على تصريح السفر الخاص به خلال الأيام الماضية.



وكشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش على شاشة صدى البلد أن اللاعب كان من المفترض أن يغادر مصر الخميس الماضي للانضمام لصفوف فريقه إلا أن عدم حصوله على تصريح السفر حال دون ذلك.



وينوي مجلس إدارة الزمالك استعادة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم حال عدم إنهاء إجراءات حصوله على تصريح السفر.