خرجت لتبحث عن عمل| رصاصة في الرقبة تنهي حياة عارضة الأزياء الأمريكية.. صور

توفيت عارضة أزياء امريكية بالغة من العمر 28 عاما في أتلانتا بعد أن أصيبت برصاص في رقبتها أثناء ذهابها إلى العمل، وهو الأمر الذي أحدث ضجة وغضب كبيرين للكشف عن القاتل.



وقالت شبكة آر تي ، إن كيلسي كويل انتقلت إلى أتلانتا من كاليفورنيا في أغسطس على أمل الحصول على المزيد من فرص العمل، ولكن حياتها انتهت فجأة برصاصة غادرة .



وذكرت انه وبينما كانت تقود سيارتها، أصيبت بعيار ناري في الرقبة ، وهو جرح تسبب في فقدان وعيها ووفاتها بعد اصطدامها بسيارتين.



وقالت كايليج كويل، شقيقة الضحية: "أريد فقط أن أعرف من فعل هذا.. لم تستحق هذا".



وتقول الشرطة انه لم يتم التعرف بعد على أي مشتبه به وان الضباط يبحثون في لقطات تلفزيونية لمعرفة القاتل.

