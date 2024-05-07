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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

فوربس: هشام طلعت مصطفى يتصدر قائمة قادة السياحة والسفر في مصر لعام 2024

صدى البلد

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط عام 2024، وحل "هشام" في المركز الـ15 متصدرًا المصريين بالقائمة، يأتي ذلك تتويجًا لجهود هشام طلعت مصطفى في تطوير مشروعات سياحية عالمية حققت قيمة مضافة للسياحة المصرية.

وذكر التقرير، أن هشام طلعت مصطفى نجح في قيادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة منذ أكثر من 40 عامًا، واستطاع خلال العام الماضي، أن يقفز بعائدات قطاع الضيافة التابع للمجموعة لتصل إلى 115 مليون دولار، بمعدل إشغال 60%.

ولفت التقرير إلى الصفقة التي وقعها هشام طلعت مصطفى في يناير 2024، مع القابضة (ADQ) ومجموعة أدنيك للاستحواذ على حصة 40.5% في مجموعة آيكون، ذراع الضيافة التابعة للمجموعة، من خلال زيادة رأس المال، وبعدها في الشهر التالي استحوذت مجموعة آيكون على حصة 51% مع حقوق الإدارة في 7 فنادق في مصر، ليوسع "هشام" محفظة فنادق مجموعة طلعت مصطفى إلى 15 فندقًا بإجمالي 5 آلاف غرفة فندقية، وخلال الشهر نفسه، توصلت المجموعة إلى اتفاق مع القابضة (ADQ) وشركة مدن العقارية للتعاون في التطوير العام لمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر.

وشملت قائمة مجلة فوربس لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط عام 2024، الرؤساء التنفيذيون المُصنفون في القائمة 9 دول من المنطقة، وتتصدر الإمارات التصنيف بـ54 مشاركة، تليها السعودية بـ19 مشاركة، ومصر بـ9 مشاركات، وتمثل هذه الدول الـ3 مجتمعة 82% من التصنيف، كما يهيمن قطاع الفنادق والمنتجعات على القائمة، بواقع 50 مشاركة، يليه شركات الطيران بواقع 17، ثم تطوير السياحة بواقع 11 مشاركة.

واختار التقرير، صفقة استحواذ القابضة (ADQ) ومجموعة أدنيك للاستحواذ على حصة 40.5% في مجموعة آيكون، ذراع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، من بين أهم الصفقات بقطاع السفر والسياحة.

أعدت فوربس الشرق الأوسط، قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2024، استنادًا إلى عوامل متنوعة شملت: حجم أعمال الشركة، بما في ذلك عدد الفنادق، والغرف، والإيرادات، وقيم الاستثمارات والأصول، وغيرها، إلى جانب ملكية الشركة والأصول، والخبرة المهنية، والمناصب التي يتولاها القائد، بالإضافة إلى إنجازاته الأخرى.

فوربس هشام طلعت مصطفى

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