خالد الجندي يكشف عن آية مهمة لحسن العبادة في القرآن الكريم .. فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العبادات ليست على درجة واحدة، بل بينها تفاضل، موضحًا أن وظيفة المؤمن لا تقتصر على فعل الخير ، وإنما السعي إلى “أحسن الخير وأجمله”.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن هناك فهمًا شائعًا يحتاج إلى تصحيح، وهو الاكتفاء بمجرد أداء العمل الصالح، بينما المطلوب اختيار الأفضل والأكمل، مستشهدًا بقوله تعالى: “واتبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربكم”، مؤكدًا أن هذا التوجيه الإلهي يدل على وجود مراتب في الفضل حتى داخل النص القرآني.

وأشار إلى أن القرآن الكريم كله كلام الله ولا يأتيه الباطل، ومع ذلك فإن بعض الآيات لها منزلة أعظم من غيرها، مستدلًا بآية الكرسي التي تُعد أعظم آية في القرآن، رغم أن جميع الآيات من عند الله، وهو ما يعكس مفهوم التفاضل في الفضل دون المساس بقدسية النص كله.

