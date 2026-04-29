انطلاقة نورانية.. الأزهر يجمع أهل القرآن في أولى أيام "المقرأة القرآنية الإلكترونية"

​بتوجيهات الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، وفي إطار الرؤية التطويرية لشئون القرآن الكريم لخدمة كتاب الله عز وجل؛ انطلقت فعاليات اليوم الأول لـ "المقرأة القرآنية الإلكترونية" الأسبوعية وسط إقبال تاريخي ومشاركة واسعة من كبار علماء القراءات في مصر.

​وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم، أن هذه المقرأة تأتي لتكون منارة رقمية تجمع بين الأصالة والتقنية، وصرح قائلاً:

​"إننا نسعى من خلال هذه المنصة إلى إتاحة الفرصة لطلاب العلم والجمهور للتلقي المباشر عن كبار القراء والعلماء، إحياءً لسنة الإقراء وتدقيقاً للأداء القرآني بروح أزهرية خالصة."

​وشارك في فاعليات المقرأة في يومها الأول أعمدة لجنة مراجعة المصحف الشريف بجمهورية مصر العربية:

فضيلة الشيخ/ حسن عبد النبي عراقي (وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف).

​فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم صالح (رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف).

​فضيلة الأستاذ الدكتور/ بشير دعبس (رئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم وعضو لجنة مراجعة المصحف).

​كما شهدت المقرأة تلاوات خاشعة بأصوات شباب الأزهر الذين رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية وتشرفوا بإمامة المصلين في "إمامة القبلة بالجامع الأزهر الشريف " ومنهم

القارئ محمد أحمد حسن الذي صلى إماما في قبلة الجامع الأزهر الشريف

والتوأمان ​القارئ الطالب/ الحسن حسام.

​القارئ الطالب/ الحسين حسام

