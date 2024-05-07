بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. تفاصيل مصرع تاجر مخدرات بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام "عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق إتهامه فى (8) قضايا أبرزها "مخدرات - قتل - سلاح " ، ومطلوب التنفيذ عليه فى جنايتى “قتل عمد - سلاح”، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

باستهدافه بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على (9 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش – 24 فرد محلي – 9 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية من مخدر الهيروين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.