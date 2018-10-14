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أخبار البلد

رئيس الأرصاد يكشف ملامح طقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:42 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال إننا نشهد طقسا خريفيا معتدلا على شمال البلاد وإن كان مائلا للحرارة على جنوبها بعدما كنا نعيش طقس شديد الحراراة، وهذا دليل على حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وعن الشبورة، قال عبد العال، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يامصر، إنها موجودة في أغلب الطرق ولكنها كثيفة في المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وعن الأمطار، أشاد عبد العال بوجود اهتمام من الدولة بتوقيتات سقوط الأمطار من أجل معالجة المشكلات التى تنتج بعد سقوطها، وذكر أن السواحل الشمالية ستشهد أمطار خفيفة و ليست غزيرة.

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