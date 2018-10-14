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رياضة

خافيير أجيري يستقر على بديل محمد صلاح أمام سوازيلاند

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:41 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو الحلوانى - نور عادل
استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على بديل محمد صلاح خلال مباراة الفراعنة المقبلة أمام سوازيلاند المقرر إقامتها بعد غدا الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وبات حسين الشحات هو المرشح الأول لدى خافيير أجيري للدفع به بدلا من محمد صلاح بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب طوال الفترة الماضية فى تدريبات الفراعنة فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يتمتع بها اللاعب.

وكان خافيير أجيري قرر استبعاد محمد صلاح من رحلة السفر إلى سوازيلاند وخوض المباراة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها فى مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية بشد قوى فى العضلة الضامة.

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