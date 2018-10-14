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محافظات

محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى معركة المنصورة الجوية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 02:22 م
الاحتفال بذكري معركة
الاحتفال بذكري معركة المنصورة الجوية
همت الحسينى
شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الاحتفالية التي أقيمت بمشاركة الهيئة العامة للاستعلامات، مركز إعلام الدقهلية، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بمحافظة الدقهلية في قاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ في كلمته أن اليوم هو واحد من أيام العزة والكرامة الذي جعل المنصورة قبلة العالم بعد أن شهدت أهم وأشهر المعارك الجوية في التاريخ الحديث في سمائها.

وأضاف أنها المعركة الأطول في تاريخ المعارك الجوية والتي استمرت على مدى 53 دقيقة بين مائتي طائرة 120 منها طائرات العدو من الفانتوم والميراج الأكثر تطورا والأقوي تسليحا و80 طائرة مصرية الأبعد كثير عن التطور والتسليح من طائرات العدو ومع ذلك حسمت عزيمة الأبطال وإرادتهم المعركة لصالح قواتنا الجوية التي اسقطت 15 طائرة للعدو وفقدنا 5 طائرات فقط.

وقدم شاروبيم تحية الإجلال والفخار لشهدائنا والمصابين في كل الحروب التي خاضتها مصر منذ فجر البشرية وحتي اليوم .

كما وجه التحية إلي قادة وجنود وضباط القوات المسلحة وإلي القائد الأعلي للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقود مصر بخطي ثابته وواثقة نحو المستقبل.
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى معركة المنصورة الجوية
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى معركة المنصورة الجوية
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى معركة المنصورة الجوية
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى معركة المنصورة الجوية
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى معركة المنصورة الجوية

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