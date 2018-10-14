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مرأة

المهدي يضع روشتة علاج لمرضى الدوالي في مراحلها الأولى

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:10 م
صدى البلد
ريهام قدري
صرح الدكتور حسام المهدى استشاري جراحة الأوعية الدموية وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بالقصر العينى بأن هناك عددا من النصائح يجب أن يتبعها مريض دوالي الساقين وذلك للتغلب على المرض والتعافي بشكل سريع.

وقال الدكتور حسام المهدى، إن علاج الدوالي يمكن بالتدخل الجراحي أو بالليزر، كما لابد أن يتبع المريض بعض الخطوات والقيام بخطوات بسيطة لعلاج الدوالي، وخاصة في مراحلها الأولى بداية من ممارسة التمارين الرياضية، ولو كانت بسيطة كالمشي بشكل يومي لتحسين الدورة الدموية بالإضافة الى رفع القدمين إلى مستوى أعلى من مستوى الجسم عند النوم أو الجلوس، كما يجب التخلص من الوزن الزائد لما له من دور كبيرٍ في الإصابة بالدوالي بسبب زيادة الضغط على الأوردة الدموية على السّاقين.

وأوضح الدكتور حسام المهدى، أنه يجب الحد من الوقوف لفترات طويلة واستخدام الجوارب الضاغطة وهي جوارب تباع بالصيدليات، وتكون مخصصة لحالات الدوالي حيث تعمل على توزيع الضغط على الساقين وتحسين الدورة الدموية.

وأشار الدكتور حسام المهدي، أنه يجب عمل مساج خفيف للكاحل والساقين والامتناع عن الجلوس مع وضع رجل على الأخرى لتجنب إعاقة الدورة الدموية والامتناع عن ارتداء الأحذية عالية الكعب لعدم توليد الضغط على الكاحل.

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