الضرائب: ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية لـ 177.45 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

ارتفعت حصيلة الإقرارات الضريبية بنهاية عام 2024/2025 المالي مسجلة 177.45 مليار جنيه بزيادة تبلغ 91.563 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق له وبمعدل زيادة تقدر بـ 107% نموا.

قال تقرير صادر عن مصلحة الضرائب المصرية حول مؤشرات الأداء المالي عن العام المالي 2025/2024 المنتهية في يونيو 2025، والتي تضمنت تحقيق إدارة المخاطر التابعة للمصلحة نتائج إيجابية بلغت 28.853 ألف حالة استطاعت أن تسدد 12.2 مليار جنيه ضمن حقوق الخزانة العامة.

وكشف التقرير عن تحقيق المصلحة نتائج مثمرة فيما يتعلق بإنهاء المنازعات حيث استطاعت اللجان الداخلية الخاصة بضرائب القيمة المضافة والدخل الفصل في 86.711 ألف طعنا بقيمة 37.333 مليار جنيه بزيادة تقترب من 4 مليارات جنيه زيادة عن العام المالي قبل الماضي بعدد 82.73ألف طعن.

وذكر التقرير أن جملة تقديرات لجان الطعن المقررةعلي ضريبتي الدخل و القيمة المضافة تبلغ 80.15 مليار جنيه بمعدل زيادة 24%عن العام المالي قبل الماضي والذي سجل 64.4 مليار جنيه ليصبح جملة ما تم اصداره من قرارات طعنية نحو 36.333 ألف طعن.

وأنهت لجان الطعن فعليا نحو 3089 طعنا بقيمة 1.975 مليار جنيه تضمنت انهاء نزاعات في ضرائب القيمة المضافة والدخل.