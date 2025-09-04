قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
أدرعي: جيش الاحتلال يشن عدوانا ضد مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة
اقتصاد

الضرائب: ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية لـ 177.45 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

محمد يحيي

ارتفعت حصيلة الإقرارات الضريبية بنهاية عام 2024/2025  المالي مسجلة 177.45 مليار جنيه بزيادة تبلغ 91.563 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق له وبمعدل زيادة تقدر بـ 107% نموا.

قال تقرير صادر عن مصلحة الضرائب المصرية حول مؤشرات الأداء المالي عن العام المالي 2025/2024 المنتهية في يونيو 2025، والتي تضمنت تحقيق إدارة المخاطر التابعة للمصلحة نتائج إيجابية بلغت 28.853 ألف حالة  استطاعت أن تسدد 12.2 مليار جنيه ضمن حقوق الخزانة العامة.

وكشف التقرير عن تحقيق المصلحة نتائج مثمرة فيما يتعلق بإنهاء المنازعات حيث استطاعت اللجان الداخلية الخاصة بضرائب القيمة المضافة والدخل الفصل في 86.711 ألف طعنا بقيمة 37.333 مليار جنيه بزيادة تقترب من 4 مليارات جنيه زيادة عن العام المالي قبل الماضي بعدد 82.73ألف طعن.

وذكر التقرير أن جملة تقديرات لجان الطعن المقررةعلي ضريبتي الدخل و القيمة المضافة تبلغ 80.15 مليار جنيه بمعدل زيادة 24%عن العام المالي قبل الماضي والذي سجل 64.4 مليار جنيه ليصبح جملة ما تم اصداره من قرارات طعنية نحو 36.333 ألف طعن.

وأنهت لجان الطعن فعليا نحو 3089 طعنا بقيمة 1.975 مليار جنيه  تضمنت انهاء نزاعات في ضرائب القيمة المضافة والدخل.

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الهارد جل

يسبب السرطان والعقم .. أوربا تمنع استخدام الهارد جل | تفاصيل

التدخين

للنساء .. أسباب تدفعك للإقلاع عن التدخين

الكوليسترول

5 معلومات لازم تعرفها عن ارتفاع الكوليسترول

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

