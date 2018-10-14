تأجيل عرض كدبة بيضا إلى الأربعاء 17 أكتوبر

أعلن صفوت الهلباوي، مدير التوزيع السينمائي في أحد الشركات عن بدء عرض فيلم "كدبة بيضا" في دور العرض السينمائي بداية من الأربعاء 17 أكتوبر، بعدما كان مقررًا عرضه يوم 10 أكتوبر الماضي.





وكانت شركة "إيبلا" المنتجة للعمل قد أطلقت مؤخرا البوستر الدعائي الأول للعمل الذي تتصدر بطولته ناهد السباعي.



