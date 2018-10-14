ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تأجيل عرض كدبة بيضا إلى الأربعاء 17 أكتوبر

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:52 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلن صفوت الهلباوي، مدير التوزيع السينمائي في أحد الشركات عن بدء عرض فيلم "كدبة بيضا" في دور العرض السينمائي بداية من الأربعاء 17 أكتوبر، بعدما كان مقررًا عرضه يوم 10 أكتوبر الماضي. 

وكانت شركة "إيبلا" المنتجة للعمل قد أطلقت مؤخرا البوستر الدعائي الأول للعمل الذي تتصدر بطولته ناهد السباعي.

"كدبة بيضا" فكرة وإخراج السورية نور أرناؤوط، سيناريو وحوار لؤي السيد وبطولة كل من ناهد السباعي، محمد سلام، الفنانة الكبيرة هالة فاخر وعدد من النجوم الأمريكيين، منهم المصري سامي الشيخ وألكسندرا جروسي، إليشيا دي، بريت كولين، وبيث برودريك، وإنتاج "إيبلا مصر للإنتاج السينمائي".

ترشيحاتنا

فيديو نادر لـ ميلانيا ترامب تتنبأ فيه بمنصب السيدة الأولى منذ 20 سنة

الأزهر يحذر: أي حركة أثناء تحية العلم جريمة تستوجب المحاسبة القانونية

لجنة المسابقات تعلن ضوابط وشروط مباريات دور الـ 16 فى كأس مصر

صحة المنوفية تعلن ارتفاع حصيلة حريق شبين لـ10 مصابين.. والأهالي يخلون المنازل

وزير الزراعة يزف بشرى سارة للمتضررين من فيروس الطماطم

الوزراء ينفي مخاطر تعرض مصر لتسونامي مدمر

السيطرة على حريق شبين الكوم.. وبدء عمليات التبريد

3 شركات تتنافس على الفوز بمزايدة ملابس الأهلي لمدة ثلاث سنوات

خلفان : الجزيرة اعترفت بمغادرة خاشقجي قنصلية السعودية

كاتب سعودي: المملكة ستتخذ إجراءات تهز اقتصاد العالم حال تعرضها لعقوبات ..فيديو

زيادة نشاط المخابرات الإيرانية يثير الذعر في أوروبا وأمريكا

شاهد.. دينا الشربيني تقبّل عمرو دياب في حفل عيد ميلاده

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

طريقة تصوير كليب نساي تغيرت بسببه.. حذاء شيرين بطل 3 أزمات فنية .. صور

إطلالة ملكية.. يوجيني تكسر القاعدة بفستان لمصمم أمريكي.. صور

فيديو

شوقي: منظومة التعليم في مصر تشهد نقلة جديدة من نوعها قريبا
كاتب سعودي: المملكة ستتخذ إجراءات تهز اقتصاد العالم حال تعرضها لعقوبات ..فيديو
124.5 مليار جنيه إجمالي دعم المنتجات البترولية سنويا ..فيديو
أحمد موسى: السعودية تستحوذ على 12% من بترول العالم.. فيديو
سامية حسين: 1.6 مليار جنيه قيمة الضرائب العقارية المحصلة خلال 3 أشهر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟