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رياضة

مجدي عبد الغني: أفضل مشاركة النني وطارق حامد رغم شبح الإيقاف.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:57 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة المنتخب المصري في إي سواتيني أن الأفضل مشاركة الثنائي طارق حامد ومحمد النني في مباراة الثلاثاء المقبل.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لو كنت مدرب المنتخب كنت سأدفع بالثنائي في المباراة ولن أضع في حساباتي إمكانية إيقافهما بسبب الإنذارات".

وأضاف: "مباراة إي سواتيني ستكون السبب في تأهل المنتخب المصري لأمم أفريقيا، أرى أن الأفضل مشاركة الثنائي الذي لديهم إمكانيات اللعب تحت هذه الضغوط".

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