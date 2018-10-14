مجدي عبد الغني: أفضل مشاركة النني وطارق حامد رغم شبح الإيقاف.. فيديو

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة المنتخب المصري في إي سواتيني أن الأفضل مشاركة الثنائي طارق حامد ومحمد النني في مباراة الثلاثاء المقبل.





وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لو كنت مدرب المنتخب كنت سأدفع بالثنائي في المباراة ولن أضع في حساباتي إمكانية إيقافهما بسبب الإنذارات".



