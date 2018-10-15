اتفاقية تمنح خريجي هندسة عين شمس شهادة من الجامعة التقنية الألمانية

شهد وفد رفيع المستوى من كلية الهندسة جامعة عين شمس، برئاسة أ.د. أيمن عاشور عميد الكلية، ورشة العمل التي عقدت بين جامعة عين شمس والجامعة التقنية بألمانيا، TUB Technische Universität Berlin برئاسة البروفيسورMatthias Barjenbruch مدير فرع الجامعة بالجونة.



وضمت فعاليات ورشة العمل، التي استمرت لمدة يومين بفرع الجامعة التقنية بالجونة، اتفاق الجانبان على تفعيل شهادات مزدوجة بين الجامعتين في برامج الساعات المعتمدة البينية بكلية الهندسة وتشمل:- برنامج الإسكان والتنمية الحضري، برنامج هندسة الطاقة و الطاقة المتجددة، برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية، وذلك بحضور أ.د. تامر النادي و كيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي رفعت مدير برامج الساعات المعتمدة، و مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة، ومنسقي البرامج البينية الثلاث.



وأوضح الدكتور مصطفي رفعت، أنه بموجب الاتفاق بين الجانبين يحصل طلاب الساعات المعتمدة بتلك البرامج على شهادتين معتمدتين أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى من الجامعة التقنية بألمانيا، TUB Technische Universität Berlin، لافتًا إلى أن الطرفين بصدد اتخاذ الإجراءات الرسمية النهائية من موافقات، ودراسة التقارب والتشابه في المواد التي تدرس لدى الطرفين والتنسيق البيني لتفعيل أسلوب التدريس.



وأكد أنه تم مناقشة واستعراض الدراسة التفصيلية المقدمة من الطرف الألماني للأسلوب الأمثل للتعاون، وكيفية التنسيق للتدريس المشترك لتلك البرامج الثلاث، مشيرًا إلى أن الجانب الأكبر من الدراسة سيكون بالجونة.



