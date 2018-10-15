تباين سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم،الاثنين 15 أكتوبر 2018،وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي،حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 17.8586 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.



وارتفع متوسط سعر اليورو نحو 20.6463 جنيه للشراء، و20.7635 جنيه للبيع، وبلغ الجنيه الإسترليني نحو 23.4948 جنيه للشراء، و23.6309 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الفرنك السويسري مسجلا 18.0135 جنيه للشراء، و18.1129 جنيه للبيع.



وارتفع سعر 100 ين ياباني نحو 15.9139 جنيه للشراء، و16.0043 جنيه للبيع، في حين تراجع سجل اليوان الصيني مسجلا 2.5782 جنيه للشراء، و2.5954 جنيه للبيع.

