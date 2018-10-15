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ثقافة

إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:46 م
صدى البلد
علاء المنياوي
بالتعاون مع مسئولي الجمارك بقرى بضائع مطار القاهرة الدولي، نجحت الوحدة الأثرية بالجمرك في ضبط كتاب مخطوط اثرى يرجع للقرن العاشر الهجرى.

وكشف رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الاثرية بالموانئ المصرية أنه بعد المعاينة من قبل لجنة الأثرية من وزارة الآثار والتأكد من اثريته تم مصادرته لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لعام 2010.

ومن جانبها أكدت مدير عام مركز الوحدات الاثرية بمطار القاهرة أن اللجنة الاثرية أوصت  بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حتى يتسنى لوزارة الاثار استلام الكتاب والبدء في أعمال الترميم اللازمة له.

وقال مدير الوحدات الأثرية بقرى بضائع مطار القاهرة الدولي، أن الكتاب المضبوط يحمل عنوان "مرآة الزمان" لابى الفرج بن الجوزي, والذي يعد من أعظم كتب التراث والتاريخ، حيث يتحدث عن وقائع تاريخية هامة منذ بدء الخليقة وحتى وفاة مؤلفه فى القرن السابع الهجري.

وأضاف أن الكتاب مكون من  ثلاثة أجزاء منفصلة مدونه  بالحبر الاسود والمداد الاحمر بإجمالى ٧٣٢ ورقة مخطوطة يبدأ كل جزء بصفحة تحمل زخارف وكتابات مذهبة على أرضية زرقاء وينتهى  فى جزئين بحرد متن مدون به تاريخ الانتهاء من نسخه وهو الاحد ١٣ شعبان عام 971 هجريا، ومجلداته التى تتضمن هوامش وتعقيب واختام تملك، واختام حديثه فى عدة مواضع.
إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور
إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور
إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور
إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور
إحباط تهريب مخطوط أثري بجمرك مطار القاهرة الدولي.. صور

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