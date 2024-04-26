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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صادر له قرار إزالة من 1993.. أول صور لعقار الخليفة المنهار.. خاص

العقار المنهار
العقار المنهار

تعرض اليوم الجمعة عقار قديم لانهيار جزئي بمنطقة الخليفة وتبين أنه خالي من السكان ، وتبين وجود قرار ازالة صادر للعقار يحمل رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٩٣ هدم كلى من حى الخليفة ، ام تحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من غرفة عمليات النجدة بسقوط جزء من عقار بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من طابقين فوق الارضي بكل طابق شقتين والعقار علي مساحة ١٢٠م تقريبا لا يوجد سكان بالعقار ملك ورثة ( سامح حسن ) .
  
تم سقوط جزء من الجانب الخلفي علي السلم الداخلي بمساحة ١٠ م × ١٠ م

ولا يؤثر علي العقارات المجاورة ، ولا يوجد مصابين او محتجزين .

وتم التقابل مع محمود علي عبده أحمد ٣١ سنة عامل بمحل وأيد ماجاء بالفحص .

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الخليفة النيابة العامة إنهيار جزئى حي الخليفة عقار الخليفة المنهار عقار الخليفة عمليات النجدة منطقة الخليفة

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