صادر له قرار إزالة من 1993.. أول صور لعقار الخليفة المنهار.. خاص

تعرض اليوم الجمعة عقار قديم لانهيار جزئي بمنطقة الخليفة وتبين أنه خالي من السكان ، وتبين وجود قرار ازالة صادر للعقار يحمل رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٩٣ هدم كلى من حى الخليفة ، ام تحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من غرفة عمليات النجدة بسقوط جزء من عقار بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من طابقين فوق الارضي بكل طابق شقتين والعقار علي مساحة ١٢٠م تقريبا لا يوجد سكان بالعقار ملك ورثة ( سامح حسن ) .



تم سقوط جزء من الجانب الخلفي علي السلم الداخلي بمساحة ١٠ م × ١٠ م

ولا يؤثر علي العقارات المجاورة ، ولا يوجد مصابين او محتجزين .

وتم التقابل مع محمود علي عبده أحمد ٣١ سنة عامل بمحل وأيد ماجاء بالفحص .

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