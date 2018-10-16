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تعليم

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي لطب أسنان عين شمس.. اليوم

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:21 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم والبحث العلمي
عمرو ممدوح
يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم والبحث العلمي، وعبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، مؤتمر كلية طب الأسنان جامعة عين شمس الدولي الثالث، مساء اليوم الثلاثاء، بعنوان" Myths, Reality & Paradigm Shift in Dentistry".

ويناقش المؤتمر الجديد في عالم طب الأسنان، من خلال ما يضمه من جلسات وورش عمل، تستمر على مدار 3 أيام، من الأربعاء وحتى الجمعة.

وتقام على هامش المؤتمر، 14 ورشة عمل، بحضور ومشاركة 34 متحدثا دوليا، و195 طبيبا من المصريين والعرب.

ويحضر الافتتاح، نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد ضياء عميد كلية طب الاسنان ورئيس المؤتمر، ورامي ماهر غالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسكرتير عام المؤتمر، ووكلاء كلية طب الأسنان، ولفيف من الأساتذة والمتخصصين.

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