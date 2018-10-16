ترامب: تقارير قتل السعودية لـ خاشقجي مجرد شائعات.. فيديو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن التقارير التي تزعم تورط المملكة العربية السعودية في مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي- المختفى منذ أسبوعين- مجرد شائعات.



وقال ترامب، في حديث مع الصحفيين أثناء زيارته والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، لضحايا إعصار فلوريدا: "التقارير التي تزعم تورط السعودية في مقتل خاشقجي، هي مجرد شائعات".



وأضاف الرئيس الأمريكي: "نعمل مع السعودية وتركيا بشكل وثيق؛ لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي، جميعنا نتعاون في هذا الأمر".



وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد تلقى، اتصالًا هاتفيًا من ترامب، أمس، حيث أثنى خلاله الأخير على جهود المملكة في التحقيق في قضية خاشقجي، مؤكدًا أنه سيوفد وزير الخارجية، مايك بومبيو، إلى السعودية لبحث القضية.



