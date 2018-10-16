طقس اليوم معتدل في القاهرة وأمطار على السواحل.. تعرف على درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء "16 أكتوبر" أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبروده في آخره.



واشاروا إلى أن الرؤية في الشبوره المائية، تقل صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية الغربية.



وعن حالة الرياح أوضحوا أنها معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وفيما يلي متوسط درجات الحرارة المتوقعة على معظم مناطق الجمهورية، وفقا لخبراء الأرصاد:



السواحل الشمالية الغربية. 28. 20

السواحل الشمالية الشرقية. 27. 18

الوجه البحرى والقاهرة. 27 23

جنوب سيناء والغردقة. 32 23

شمال الصعيد. 30. 19

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 34 21



أما عن حالة البحرين؛ فالبحر المتوسط به رياح شمالية غربية خفيفه إلى معتدلة تسمح بمارسه كافه الأنشطة البحريه، أما البحر الأحمر فالرياح شمالية غربية نشطة مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.