أخبار التكنولوجيا| بسعر لن تتوقعه وإمكانيات ستبهرك أبل تعلن عن أجهزة iPad 10 وعملاق وان بلس الجديد يقلب الموازين وينافس سامسونج وأبل بقوة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر لن تتوقعه وإمكانيات ستبهرك .. أبل تعلن عن أجهزة iPad 10

إصدارات جديدة من أجهزة iPad Pro قد كشفت شركة ابل النقاب عنها فهي تنطلق بتصميم فائق النحافة، بجانب شاشة مذهلة ويأتي الجيل الجديد ببترقية كاملة في الأجهزة مع الآداء السريع، والشاشة المذهلة.

يسحق الجميع وبميزات مذهلة هتبهرك.. هاتف جوجل بكسل 8a

إذا كنت تبحث عن هاتف ذات تصميم عصري بإمكانيات خارقة يمكنك التفكير في شراء هاتف يمكنك التفكير في هاتف جوجل بكسل 8a فهو يأتي مزود بشاشة قياسها 6.1 بوصة من نوع OLED و بدقة قدرها +Full HD، وبمعدل تحديث يصل إلى حوالي 120 هرتزًا.

ينافس سامسونج وأبل بقوة.. عملاق وان بلس الجديد يقلب الموازين

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس تعتزم إطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة تحت اسم OnePlus 13، حيث من المتوقع أن ينافس الهاتف مع هواتف سامسونج وأبل الرائدة مع قدرات كبيرة.

تحذير عاجل من خبراء الأمن السيبراني بشأن مكالمات واتساب الصوتية

أصدر خبراء للأمن السيبراني تحذيرًا عاجلًا لجميع مستخدمي تطبيق “WhatsApp” واتساب من عمليات احتيال عبر المكالمات الصوتية قد تكلف المستخدمين مدخراتهم.