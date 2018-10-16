واس: السعودية تبدأ التحقيق في سقوط طائرة عسكرية واستشهاد طاقهما

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن سقوط طائرة تدريب عسكرية شمال غرب البلاد، واستشهاد طاقمها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.



ونقلت الوكالة، عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، قوله،: إن "تحقيقات بدأت؛ لمعرفة أسباب سقوط الطائرة في تمام الساعة 12 من ظهر الاثنين، في المنطقة الشمالية الغربية".



وأوضح المصدر أن الطائرة هي من "طراز هوك، وسقطت أثناء طلعة تدريبية، ونتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي".