ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مرض خطير يتفشى في إسرائيل

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:31 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ارتفاعًا حادًا في عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة، الآخذ بالتفشي بصورة لافتة خصوصًا في منطقة وسط إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الصحة لم تنجح في الحد من انتشاره، إذ بلغ عدد حالات الحصبة المشخصة حديثًا 213 حالة، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 679، ما يشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالحصبة في البلاد خلال عام 2018 الجاري، أعلى 20 مرة من عام 2017.

وأظهرت المعطيات التي أوردتها "هآرتس"،أن مركز الاعتلال الذي نتج عنه هذا الارتفاع اللافت في حالات الإصابة الجديدة بالحصبة يكمن في مدينة القدس، حيث سجل منذ بداية العام أكثر من 341 إصابة جديدة بالحصبة ما يفوق نصف عدد الإصابات بالمرض المعدي في جميع أنحاء البلاد مجتمعة.

ونقلت الصحيفة عن أحد أكبر الأطباء المتخصصين بالأمراض المعدية قوله إن مستشفيات القدس تستقبل يوميًا من 5 إلى 10 حالات إصابة جديدة بمرض الحصبة.

ترشيحاتنا

طريقة عمل كب كيك للشيف أميرة شنب

فرق التحقيق في اختفاء خاشقجي تنتهي من تفتيش القنصلية السعودية باسطنبول

بومبيو سيتناول العشاء مع ولي العهد السعودي في الرياض

اختطاف 14 من عناصر حرس الحدود الإيراني على الحدود مع باكستان

هاني حتحوت يكشف كواليس جلسة العتاب بين مدبولي وجروس في الزمالك.. فيديو

ترامب: تقارير قتل السعودية لـ خاشقجي مجرد شائعات.. فيديو

تمارين رياضية صباحية لتعويض نقص فيتامين د في الجسم.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وجميع المحافظات.. فيديو

الكرملين: بوتين والسيسي يلتقيان اليوم لبحث آفاق التعاون الثنائي

شوقي غريب يكشف موعد ضم رمضان صبحي للمنتخب الأوليمبي

روشتة هاني الناظر لتأخير ظهور التجاعيد بطرق طبيعية

تعرف على بديل محمد صلاح في مواجهة مصر وسوازيلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
شاهد.. الصحة توضح حقيقة واقعة مصاب الإيدز بمستشفى المنيرة
شاهد.. السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بموسكو
طريقة عمل كب كيك للشيف أميرة شنب
الناظر يكشف حقيقة خطورة البصل المصاب باللون الأسود.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟