ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

الأهالي ربطوه بحبل غسيل.. حكاية شاب تنكر في زي منتقبة تقود موتوسيكل من أجل زوجة صديقه

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:36 ص
العاشق الغبي
العاشق الغبي
مروة فاضل
لم يستطع م. خ، نجار مسلح الانتظار أكثر من ذلك لمقابلة زوجة أحد زملائه في العمل، والتي جمعته بها علاقة عاطفية، فقرر التفكير في التخفي عن أعين الأهالي والمارة في مدينة السادات بحيلة جديدة.

النجار المسلح صاحب الـ 22 عاما، هداه عقله المغيب بعشيقته، إلى التنكر في زي امرأة منتقبة، بينما لم يفطن العشيق إلى أن أهالي المدينة لم يعتادوا على ركوب المرأة لـ الموتوسيكل.
الأهالي ربطوه بحبل
الأهالي شكوا في أمر هذه السيدة التي تقود الموتوسيكل وتجوب المنطقة في حذر وقلق، ولم تقنعهم تلك الطريقة في الرجوع عن استيقاف الموتوسيكل ليتبين أنه رجل وليس إمرأة.

تجمعات الأهالي حول النجار المسلح أفقدته القدرة على الهروب أو الإنكار، بينما تم تكبيله بحبل غسيل لحين إبلاغ الشرطة.

بدوره تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مباحث مركز السادات، يفيد بضبط الأهالي أحد الأشخاص مرتديا ملابس نسائية حال تواجده بالمنطقة السابعة للمدينة.

وبانتقال رجال الأمن وسؤال المذكور؛ أشار إلى تنكره في ملابس نسائية حتي يتمكن من مقابلة زوجة أحد زملائه بأحد عقارات المنطقة؛ لارتباطه معها بعلاقة عاطفية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
الأهالي ربطوه بحبل غسيل.. حكاية شاب تنكر في زي منتقبة تقود موتوسيكل من أجل زوجة صديقه
الأهالي ربطوه بحبل غسيل.. حكاية شاب تنكر في زي منتقبة تقود موتوسيكل من أجل زوجة صديقه

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للتغذية.. 6 أطعمة تكافح الأنيميا احرصي عليها

خطأ تقع فيه الأمهات بشأن صحة أطفالهن في الشتاء

فرق التحقيق في اختفاء خاشقجي تنتهي من تفتيش القنصلية السعودية باسطنبول

ترامب: تقارير قتل السعودية لـ خاشقجي مجرد شائعات.. فيديو

مرض خطير يتفشى في إسرائيل

حسام حسن: اتحاد الكرة طبطب على جزيرة مطروح.. طيب ادفع لولادك.. فيديو

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى بورسعيد العام.. صور

رئيس الوزراء يستمع إلى شكوى مريض فشل كلوي ويستجيب لطلبه.. فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية لبحث اختفاء خاشقجي مع الملك سلمان

العاشق الغبي.. نجار يرتدي ملابس نسائية ويركب موتوسكيلا في عز الضهر.. صور

لاعب المقاولون: حسام غالي يشبه راموس وكان سببا في رحيلي عن الأهلي.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وجميع المحافظات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
شاهد.. الصحة توضح حقيقة واقعة مصاب الإيدز بمستشفى المنيرة
شاهد.. السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بموسكو
طريقة عمل كب كيك للشيف أميرة شنب
الناظر يكشف حقيقة خطورة البصل المصاب باللون الأسود.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟