الأهالي ربطوه بحبل غسيل.. حكاية شاب تنكر في زي منتقبة تقود موتوسيكل من أجل زوجة صديقه

لم يستطع م. خ، نجار مسلح الانتظار أكثر من ذلك لمقابلة زوجة أحد زملائه في العمل، والتي جمعته بها علاقة عاطفية، فقرر التفكير في التخفي عن أعين الأهالي والمارة في مدينة السادات بحيلة جديدة.
النجار المسلح صاحب الـ 22 عاما، هداه عقله المغيب بعشيقته، إلى التنكر في زي امرأة منتقبة، بينما لم يفطن العشيق إلى أن أهالي المدينة لم يعتادوا على ركوب المرأة لـ الموتوسيكل.
الأهالي شكوا في أمر هذه السيدة التي تقود الموتوسيكل وتجوب المنطقة في حذر وقلق، ولم تقنعهم تلك الطريقة في الرجوع عن استيقاف الموتوسيكل ليتبين أنه رجل وليس إمرأة.
تجمعات الأهالي حول النجار المسلح أفقدته القدرة على الهروب أو الإنكار، بينما تم تكبيله بحبل غسيل لحين إبلاغ الشرطة.
بدوره تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مباحث مركز السادات، يفيد بضبط الأهالي أحد الأشخاص مرتديا ملابس نسائية حال تواجده بالمنطقة السابعة للمدينة.
وبانتقال رجال الأمن وسؤال المذكور؛ أشار إلى تنكره في ملابس نسائية حتي يتمكن من مقابلة زوجة أحد زملائه بأحد عقارات المنطقة؛ لارتباطه معها بعلاقة عاطفية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.