الأهالي ربطوه بحبل غسيل.. حكاية شاب تنكر في زي منتقبة تقود موتوسيكل من أجل زوجة صديقه

لم يستطع م. خ، نجار مسلح الانتظار أكثر من ذلك لمقابلة زوجة أحد زملائه في العمل، والتي جمعته بها علاقة عاطفية، فقرر التفكير في التخفي عن أعين الأهالي والمارة في مدينة السادات بحيلة جديدة.



