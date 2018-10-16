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رياضة

قبل مباراة سوازيلاند.. مصر لا تفوز فى غياب محمد صلاح

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:17 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو الحلوانى
يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى مواجهة مرتقبة عندما يلعب أمام سوازيلاند اليوم، الثلاثاء، فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

ويسعى المنتخب الوطنى إلى الفوز بمباراة غدا، الأربعاء، من أجل الوصول إلى النقطة التاسعة والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة، وكان الفراعنة نجحوا فى الفوز على سوازيلاند فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب السلام مساء الجمعة الماضى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويغيب عن صفوف المنتخب اليوم أمام سوازيلاند محمد صلاح النجم الأول للفراعنة فى ظل معاناته من الإصابة بشد فى العضلة الضامة.

وتعد مباراة سوازيلاند هى الثالثة التى يغيب عنها محمد صلاح منذ انضمامه للمنتخب طوال الفترة الماضية وكانت المباراة الأولى، عندما قرر هيكتور كوبر، مدرب الفراعنة السابق، إراحته في لقاء غانا بكوماسي، في آخر جولات تصفيات المونديال، بعد ضمان التأهل، وجاءت المرة الثانية، عندما غاب عن أول مواجهة في مونديال روسيا، بسبب الإصابة.

ولم يتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في غياب صلاح، حيث تم التعادل مع غانا، وتم الخسارة أمام أوروجواي بهدف دون رد، في مونديال روسيا.

ويبقى السؤال الأهم؛ هل يستطيع نجوم الفراعنة التخلص من عقدة غياب محمد صلاح، وتحقيق الفوز الأول فى عدم وجوده خلال مباراة اليوم.

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