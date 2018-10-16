زوار مولد السيد البدوي بطنطا يتوافدون على بائعي الحلوى والحمص.. ويرددون هتافات: مدد مدد يا شيخ العرب .. فيديو وصور

الأضواء والزينة تعلو مئذنة المسجد الأحمدي بطنطا.. وتشغيل التواشيح والابتهالات الدينية

المتصوفون والمريدون يتوافدون على بائعي الحلوى والحمص بسعر الكيلو من "18 – 45 " جنيها

حالة استنفار أمني وانتشار لقوات الشرطة والمدرعات بمحيط ساحة المسجد الأحمدي بطنطا

واصل الآلاف من المريدين والمتصوفين والزوار التوافد اليوم، على مقام سيدي أحمد البدوي بساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربيه للاحتفال بمولد شيخ العرب وسط حالة من الاستنفار الامني والتأهب القصوي التى فرضته الأجهزة الأمنية للتأمين كافة الوافدين طوال فترة الاحتفالات فى الفترة ما بين "12 – 19" أكتوبر الجاري.من جانبه تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية ساحة النقاط الأمنية بمنطقة الصاري وساحة المسجد الأحمدي للوقوف على أخر تطورات مراحل تأمين البوابات الإليكترونية وكاميرات المراقبة بمحيط كافة المحلات والمؤسسات التجارية وبائعي حلوى المولد والحمص علي مستوي قطاعات وشوارع وميادين المحافظة .كما حرص المئات من الأسر والعائلات فى الساعات الاولي من صباح كل يوم وسط أجواء روحانيه وأغان وابتهالات حلقات الذكر والتواشيح على الجلوس بطول الشارع الرئيسي الواصل بين ميداني "المحطة – السيد البدوي "، كما افترشوا ساحات الشوارع المجاورة لمناطق درب الأثر والإبشيهي وشارع الخان من خلال استخدام الحصر وإناره الاعمدة فرحا بالابتهالات التي تجمع الأسر والعائلات سنويا ."بجد فعلا المولد فى كل سنة مختلف .. ألاف الأسر والعائلات بيزورونا من كل محافظات مصر من اول أسوان والاقصر وقنا فى الصعيد واسكندريه ومطروح وبورسعيد وراس البر فى شمال مصر والحمد لله ربنا بيكرمنا ونتمني أن أعداد الوافدين تزيد السنة دي عشان رزقنا ورزق عمالنا وكله بايد ربنا" بتلك الكلمات التقط خيط الحديث مع "صدى البلد " الحاج محمد علي، صاحب محل لبيع الحلوي الشرقية والغربية.ولفت "على"، إلى أن أسعار كيلو الحمص تتراوح ما بين"18 – 25" جنيها بينما الحلوي المشكل يصل سعر الكيلو الواحد ما بين "25 – 45" جنيها.واستشهد صاحب محل الحلوى بأن أكبر محلات تجاريه متخصصه فى مجال الحلوي على رأسها "عواره " و "عبد الفتاح مرزوق " لافتا الى أنه مازال الوافدون على ضريح شيخ العرب تتزايد أعدادهم تدريجيا تزامنا مع بدء احتفالات مشايخ الطرق الصوفيه مساء غد الأربعاء بساحة منطقة الصاري التي تقع على مساحه 13 فدانا بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور أحمد عمر هاشم، واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، وسكرتير عام المحافظة، والعميد إيهاب غرابة المستشار العسكري ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنيه والعسكرية.وتابع بقوله "إن الليله الكبيره يوم الخميس سيحييها الشيخ ياسين التهامي بساحة المسجد الأحمدي بحضور عشرات الآلاف من المريدين والمتصوفين وسط أجواء احتفاليه داخل خيام الذكر والتى يؤدي فيها محبو الطرق الصوفيه البيومي والبرهاميه والأحمدية.من ناحيه أخري أكد الحاج حسن الأشقر أحد مشايخ الطرق الصوفيه أن احتفالات مولد شيخ العرب تخللها العديد من ذبائح العجول والخراف وسداد النذور حيث يتم إقامه الولائم لكافة الوافدين من الأسر والعائلات الأكثر احتياجا.فى ذات السياق انتشر بساحات الاحتفالية عدد كبير من المسارح وحلقات السيرك وخيام مديريات الشباب والرياضه والكشافه والتموين والصحة والتربيه والتعليم لإقامه عدد كبير من مسابقات والأنشطه الرياضيه والتربويه فيما لجأت بعض الأسر والعائلات الى اصطحاب أبنائهم وذويهم من الأطفال الذين تتراوح اعمارهم السنيه ما بين "5 – 18 " سنه سعيا الى التقاط الصور التذكاريه والسيلفي مع لوحات وبوسترات اللاعب "محمد صلاح" مومو الكره المصريه المحترف فى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.من ناحية أخرى أقيمت استوديهات وخيام مخصصه للتصوير وبيع الكوفيات والطواقي المصنوعه يدويا على ايدي مشايخ وكبار السن من الرجال والسيدات الذين توافدوا من محافظات الصعيد لحضور مولد السيد البدوي فى طنطا عاصمة عروس محافظات الدلتا.