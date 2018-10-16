مصر تعيد الظاهر بيبرس إلى الحياة بتطوير مسجده بتعاون كازاخي.. فيديو

ظل مسجد الظاهر بيبرس، أحد أمراء المماليك وصاحب صفحة كفاح في تاريخ الدولة المصرية، مهملا لفترة قاربت الـ7 سنوات، إلى أن عاد لبؤرة اهتمام الدولة مرة أخرى برعاية مباشرة من دولة كازاخستان، من خلال سفارتها في القاهرة.



وقد تفقد السفير أرمان إيساغالييف، سفير دولة كازاخستان، صباح اليوم، الثلاثاء، برفقة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مسجد الظاهر بيبرس بالظاهر، وذلك لاستئناف أعمال ترميم وإعادة إعمار المسجد والذي توقف العمل به منذ عدة سنوات.



ورافق وزير الآثار والسفير الكازاخي خلال جولتهما المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، ومحمد عبد العزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية.



وخلال الجولة استمع سفير كازاخستان في القاهرة ووزير الآثار لشرح تفصيلي عن عمليات الترميم وكيف أنها تسير بصورة تحافظ على الشكل الأثري والتاريخي للمسجد.



وقال الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، إن أعمال ترميم المسجد والحفاظ على أثريته وتاريخيته أمر صعب جدا، لدرجة أنه بناء مسجد جديد أسهل كثيرا وأرخص وأسرع وله مزايا متعددة، مؤكدا أن العمل في مسجد الظاهر بيبرس سيتم على أكمل وجه على كافة الأصعدة، موجها إلى ضرورة توثيق عملية ترميم المسجد بطريقة الفيديو والصور الفوتوغرافية، خصوصا على المستوى المعماري نظرا لضخامة المشروع.



وبدوره عبر السفير أرمان إيساغالييف، سفير كازاخستان في القاهرة، عن شكره وتقديره للحكومة المصرية وشركة المقاولين العرب للاهتمام بالمشروع وما يبذلونه من جهد وعمل لاستئناف العمل بالمشروع.



وقال: من طرف الشعب والحكومة ورئيس الدولة نتقدم بالشكر والتقدير للحكومة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الآثار وشركة المقاولين العرب على اهتمامهم بها المشروع.



وأضاف سفير كازاخستان في القاهرة، أن هذا المشروع ذو أهمية كبيرة بالنسبة للدولة والحكومة والشعب الكازاخي، ولا يوجد أهم منه، ونحن سعداء جدا اليوم بمشاهدة هذا المشهد وبالاستماع إلى هذا الشرح، إذ إن الظاهر بيبرس شخصية تاريخية ومسجد رأسه كازاخستان، ونحن فخورون بكونه جدنا الكبير.



وأوضح أن هناك ألف سائح كازاخستاني يزورون مصر كل عام، ويتوجهون إلى جامع الظاهر بيبرس قبل زيارة الأهرامات إذ إنه وجهتهم الأولى بين المعالم الأثرية في مصر، نظرا لقيمته التاريخية بالنسبة لهم، لافتا إلى أن المسجد بالنسبة للشعب الكازاخي مكان مقدس.



وردا على شكر السفير الكازاخي، قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بسبب التقصير الذي تم في حق المسجد منذ 2011 شاركنا في معرض الظاهر بيبرس في كازاخستان إلى أن يبدأ العمل في ترميم المسجد.



وبدأ العمل في ترميم مسجد الظاهر بيبرس في القاهرة في عام 2007، ثم توقف العمل فيه في عام 2011، وتم استئناف العمل فيه قبل أسبوع من اليوم، حيث وافقت اللجان الوزارية على كل ما يتعلق بعمليات ترميم المسجد، كما تمت مضاعفة الميزانية التي تم رصدها لترميم المسجد 3 أضعاف نظرا لاختلاف الأسعار.