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برلمان

حسب الله: السيسي أكد للعالم خصوصية العلاقة بين موسكو والقاهرة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:25 م
السيسي وبوتين
السيسي وبوتين
فريدة محمد
قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه التاريخي الشامل الذى ألقاه اليوم أمام ممثلى الشعب الروسى من على منبر مجلس الفيدرالية الروسي، بعث برسالة للعالم كله واضحة، وهي أن هناك علاقات استراتيجية وخاصة جدا بين مصر وروسيا.

وقال حسب الله فى بيان له، إن مضمون هذه الرسالة جاء فى كلمات واضحة وحاسمة على لسان الرئيس السيسى فى هذا الخطاب والرسالة كانت جامعة لرؤية الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية عندما وجه الرئيس السيسى التحية لروسيا باسم الشعب المصرى وطلب من قيادات ونواب البرلمان الروسى توجيه التحية لمصر وروسيا معا بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات المصرية الروسية وهو ما قوبل بتصفيق حاد ومتواصل من جميع النواب الروس.

وتابع أن الرئيس السيسي أكد على طبيعة العلاقات التاريخية الخاصة بين مصر وروسيا، مؤكدا أمام العالم كله أن روسيا كانت أول من قدم يد العون لمصر فى استعادة الاراضى المصرية المحتلة، وأيضا ساندت مصر فى بناء السد العالى، إضافة إلى موقفها المشرف الذى سجله التاريخ بحروف من نور بشان انحياز روسيا التام والمطلق لإرادة الشعب المصرى العظيم فى ثورته الخالدة 30 يونيو عام 2013.

وأردف: "هذه هى الرسالة المهمة التى بعث بها الرئيس السيسى للعالم كله بشأن خصوصية العلاقات التاريخية بين القاهرة وموسكو متوقعا ان تكون لهذه الزيارة الناجحة آثار إيجابية كبيرة لصالح مصر وروسيا فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى المجال الاقتصادى بصفة خاصة".

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