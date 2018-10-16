ضبط 7 متهمين قبل بيعهم مادة ادعوا أنها زئبق أحمر بـ 25 مليون جنيه

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على 7 أشخاص بحوزتهم زئبق أحمر لبيعه بـ 25 مليون جنيه في النزهة.



وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بتواجد شخصين امام مسجد الصديق بمساكن شيراتون بحوزتهما مادة يدعيان أنها زئبق أحمر بقصد التصرف فيها بالبيع.



بالانتقال أمكن ضبط 7 أشخاص وبحوزتهم أمبول صغير الحجم بداخله مادة سائلة فضية اللون (يشتبه أن تكون زئبق أحمر).



وقرر اثنان من المتهمين بحضورهما لمقابلة باقي المضبوطين للتصرف في المادة المضبوطة بالبيع مقابل مبلغ 25 مليون جنيه.

